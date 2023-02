Berlin (ots) -- Das deutsche KI-Unternehmen gewinnt bei den reta awards 2023 des EHI Retail Instituts in der Kategorie "Best Enterprise Solution" als Technologiepartner.- G2Ks KI-Plattform "Parsifal" ermöglicht Performance- und Umsatzanalysen für den stationären Handel, so wie sie auch im Online-Handel möglich sind.Parsifal, die KI Plattform von G2K, analysiert und visualisiert Daten verschiedener Offline- und Online-Quellen einer Einzelhandelsumgebung, einschließlich In-Store-Sensoren oder CRM-Systemen, und ermöglicht so ein tiefgreifendes Verständnis von Kundenverhalten, Store-Logistik und Automatisierungen, die den Geschäftsbetrieb verbessern. Mit Parsifal können Retailer ihr Geschäft effizienter, nachhaltiger und sicherer machen.Elias Heinel, General Manager Retail der G2K Group GmbH: "Der Gewinn der Auszeichnung "TOP Supplier Retail 2023" ist ein hervorragender Beweis dafür, dass Offline-Händler die Herausforderung annehmen, Datensilos aufzubrechen und gewinnbringend für ihr Geschäft zu nutzen. Mit unserer KI-Plattform Parsifal sind wir stolzer Partner des zukunftsorientierten und digitalisierten Handels!"Die G2K Group GmbH ist ein inhabergeführter Hidden Champion mit Standorten auf vier Kontinenten. Seit zehn Jahren arbeiten die rund 250 Mitarbeitenden mit namhaften Partnern und Kunden zusammen.Pressekontakt:Oliverio GomesPhone: +49-151-65915513oliverio.gomes@g2k-group.comwww.g2k.aiOriginal-Content von: G2K Group GmbH, übermittelt durch news aktuell