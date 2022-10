Deutscher Fairness-Preis 2022 / Verbrauchervotum: Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 63 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Berlin/Hamburg (ots) -Faire Unternehmen begegnen der Kundschaft auf Augenhöhe, treten offen auf und sind verlässlich. Wer hier aktuell führend ist, zeigt ein Award: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv vergeben heute den Deutschen Fairness-Preis 2022 in 63 Kategorien. Die Basis bildet eine große Verbraucherbefragung mit rund 65.000 Kundenstimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 27.10.2022, 18:35 Uhr).Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise DHL (Paketdienste), Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Dr. Klein (Finanzberatung), Injoy (Fitness-Studios), Advocard (Rechtsschutzversicherungen), Panasonic (Unterhaltungselektronik), Schlaraffia (Betten & Matratzen) oder Vergölst (Freie Kfz-Werkstätten). "Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis waren zumeist die Garanten für eine hohe Kundenzufriedenheit. Dabei setzen die Preisträger in puncto Fairness Maßstäbe in ihrer Branche", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: "Niemand kann besser über die Fairness von Unternehmen urteilen als deren Kundinnen und Kunden mit ihren persönlichen Erfahrungen. Das Verbrauchervotum macht den Fairness-Preis zu einer Auszeichnung, die über viele Branchen hinweg für Transparenz sorgt und eine wichtige Orientierungshilfe bietet."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 64.960 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 849 Anbieter; in die Auswertung gelangten 680 Unternehmen, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten.PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2022"(alphabetische Sortierung)Antivirus-Software-Anbieter: Avast, G Data, McAfeeArbeitskleidung (Hersteller): Engelbert Strauss, Kox, UvexAutobanken: Opel Bank, Peugeot Bank (PSA Bank Deutschland), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services)Autohändler: Ahg, Graf Hardenberg, RosierAutovermieter: Europcar, Hertz, SixtAutowaschanlagen: Clean Car, Kärcher Clean Park, Mr. WashBaby-/Kleinkindausstatter: Baby1one (Babyone.de), Babymarkt.de, MytoysBaufinanzierung Filialbanken: Commerzbank, Hypovereinsbank, Sparda-Bank WestBausparkassen: Alte Leipziger Bauspar, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Debeka BausparkasseBestattungsunternehmen überregional: Friedwald, MymoriaBetten & Matratzen: Betten-ABC, MFO Matratzen, SchlaraffiaCatering-Unternehmen: Aramark, Compass Group, DussmannComputer-Hersteller: Acer, Asus, MedionDirektversicherer: Allianz Direct, Hannoversche, HUK24Drohnen/Quadrocopter: DJI, RevellETF-Anbieter: BNP Paribas, iShares, XtrackersFahrrad-Hersteller: Canyon, Diamant, PegasusFinanzberatung: Dr. Klein, Formaxx, InterhypFitness-Studios: Bodystreet, Injoy, McFitFluggesellschaften: Condor, Eurowings, TUI flyFondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Hansainvest, Union InvestmentFotostudios: Sceneline, StudiolineGartenmärkte: Blumen Risse Gartencenter, Dehner Gartencenter, Grün erlebenGasanbieter regional: EMB, Enso, ESB Energie SüdbayernGasanbieter überregional: 123energie, Gasag, SWM Stadtwerke MünchenGesetzliche Krankenversicherer: AOK Plus, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, Viactiv KrankenkasseGiro- und Jugendkonten: BW-Bank, GLS Bank, HypovereinsbankHandy-/Elektronikversicherungen: Hepster, Schutzbrief24, WertgarantieHaushaltsgeräte: Bosch, Miele, SeverinInternetanbieter: 1&1, Easybell, EWEJuweliere: Fossil, Juwelier Kraemer, WempeKfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Ford, Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt PeugeotKfz-Werkstätten (freie): Bosch Car Service, Pitstop, VergölstKinderwagen & Zubehör: Abc Design, Emmaljunga, Maxi-CosiKoffer/Reisegepäck: Eastpak, Hauptstadtkoffer, SamsoniteKreditkarten (Emittenten): American Express, Barclays, DKB Deutsche KreditbankKreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): 1AVista, A-Rosa, Nicko CruisesKreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, MSC CruisesKundenkreditkarten: Amazon.de Visa Karte, Ikea Kreditkarte, Tchibocard PlusMobilfunkanbieter: Aldi Talk, Lidl Connect, Tchibo mobilOnline-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Onvista Bank, Trade RepublicOnline-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.dePaketdienste: DHL, HermesPersonaldienstleister: Dekra Arbeit, I.K. Hofmann, ManpowergroupPremium-TV-Anbieter: Joyn/Joyn+, Telekom Magenta TV, Waipu.tvPrivatbanken: Berenberg, Donner & Reuschel, Hauck Aufhäuser LampePrivate Krankenversicherer: Debeka, Hanse-Merkur, SDKRechtsschutzversicherungen (Spezialisten): Advocard, Deurag, KS/AuxiliaReiseveranstalter: Alltours.de, L'tur, TUI.comSchulranzen & Zubehör: Ergobag, Sammies by Samsonite, Step by StepSmartphone-Werkstätten: EDV Repair, McRepair, Phone Service CenterSparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Nassauische SparkasseSport-Flatrate-Anbieter: Hansefit, Sportnavi.de, Urban Sports ClubStromanbieter regional: Entega, ESB Energie Südbayern, Stadtwerke StuttgartStromanbieter überregional: 123energie, E wie einfach, Yello StromTankstellenshops: Jet, Star, TotalTextiler Mietservice: CWS, Elis, MEWAUnterhaltungselektronik: Medion, Panasonic, Soundcore by AnkerVersicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, SV SparkassenversicherungVideokonferenzsysteme-Anbieter: Cisco, Pascom, PolyVolks- und Raiffeisenbanken: Sparda-Bank Berlin, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank WestWäsche & Strümpfe: Hudson, Mey, SchiesserWohnmobile/Wohnwagen: Dethleffs, Hymer, Weinsberg