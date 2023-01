Deutscher Exzellenz-Preis 2023 / Auszeichnung für Digital-Innovationen - Renommierter Award in fünfter Auflage - 31 Preisträger in zwölf Kategorien

Berlin (ots) -Die Verleihung des Deutschen Exzellenz-Preises 2023 findet heute in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Die Initiatoren - das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und das DUP UNTERNEHMER-Magazin - prämieren hiermit herausragende und innovative digitale Lösungen und Leistungen. Die Auszeichnung wird zum fünften Mal vergeben; die Entscheidung über die Preisträger fällte eine hochkarätig besetzte Jury (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 28.01.2023, 10:30 Uhr; Veröffentlichungshinweise: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 1-2023, ab 24.02.2023 im Zeitschriftenhandel und www.deutscherexzellenzpreis.de).Digital, innovativ, kreativ - unter diesem Motto steht der Deutsche Exzellenz-Preis, der herausragende Entwicklungen, die für neue Impulse in der Wirtschaft sorgen, würdigt. 162 Einreichungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Initiativen durchliefen den Bewerbungsprozess. Nach detaillierten Prüfungen und Bewertungen durch die Jury stehen die 31 buchstäblich ausgezeichneten Lösungen in zwölf Kategorien fest.Award-Schirmherrin Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.): "Die digitale Transformation ist die Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Unternehmen, gleich welcher Größe, müssen diesen Umbruch auch als Chance begreifen." Zypries zeigt sich optimistisch: "Es gibt in Deutschland viele großartige Leistungen im Transformationsprozess - wir müssen dafür sorgen, dass sie auch bekannt werden und so anderen als Vorbild dienen können. Der Deutsche Exzellenz-Preis erfüllt diese Aufgabe: Er stellt digitale Innovationen ins Rampenlicht, sie sollen anderen Unternehmen als Inspiration dienen."Jury mit großer ExpertiseDie Jury des Deutschen Exzellenz-Preises setzte sich aus 21 Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen: Hanna Bachmann (Hepster), Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Thomas De Buhr (DAZN), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Anna Kaiser (Tandemploy), Antje Leminsky (Testo), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (Deutsche Bahn), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Karsten Pradel (O2 Telefónica), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (TechQuartier), Dr. Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Margret Suckale (Deutsche Telekom) sowie Prof. Peter Wippermann (Trendbüro).Deutscher Exzellenz-Preis 2023Preisträger (alphabetisch)Kategorie Produkte & Services FinTechERGO Group - Air Doctor-Service, Nect - Nect Wallet, UnitPlus InnoInvest (Start-up) - UnitPlusKategorie Software, Apps & Big DatadriveMybox (Start-up) - Digitale Container-Transport-Plattform, Planhero Software (Start-up) - Ausfallmanager für die Pflege, Vestigas (Start-up) - Vestigas, Verimi (Start-up) - Digitale Kfz-ZulassungKategorie Customer ExperiencePfalzwerke - IoTista Energiemonitoring, Vitas (Start-up) - Digitale TelefonassistentenKategorie Produkt- & Service-InnovationenINNOVATOR - Fördermittelsicherheit für kleine und mittlere UnternehmenKategorie Kommunikation & Weiterbildungcontexxt.ai (Start-up) - KI-gestütztes Coaching, Dräger - OMC.PRO, ERGO Group - Kundengespräche im Metaverse trainierenKategorie Strategie & TransformationLuitpold Apotheke - Apotheke DigitalSonderpreis Inklusiontalking hands flipbooks (Start-up) - Gebärden-DaumenkinosDigital Champions (Start-ups)Bayerische Funknetz (Start-up) - Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, CNCTeile24 (Start-up) - B2B-Beschaffungsplattform, Pakajo (Start-up) - Vergleichs- und Versandportal Pakajo.worldDigital Champions (Unternehmen unter 25 Mitarbeitende)Deutsche Interim - Personalvermittlung Interim Manager, Magnosphere - Magnete für spezielle Anwendungen, ReNatour - Sozial- und umweltverträgliche ReisenDigital Champions (Unternehmen 25 bis 249 Mitarbeitende)onQuality Deutschland - Zugang zu internationalen Online-Marktplätzen, Qualitypool - Maklerpool für Finanzdienstleister und Finanzvertrieben, weLOG - Process-Provider und LösungsanbieterDigital Champions (Unternehmen ab 250 Mitarbeitende)BBBank - Better Banking, Conrad Electronic - Conrad Sourcing Platform, Schaeffler Technologies - Industrial WälzlagerlösungenDUP-Redaktionspreis (Start-ups)Edurino (Start-up) - Digitale Lernapp für KinderDUP-Redaktionspreis (Unternehmen unter 25 Mitarbeitende)Geldpilot24 - Digitale Lösung zur smarten Verwaltung von Finanzen und VersicherungenDUP-Redaktionspreis (Unternehmen 25 bis 249 Mitarbeitende)Data Modul - Value Added Services für industrielle Display-, Touch- und Embedded-TechnologienDUP-Redaktionspreis (Unternehmen ab 250 Mitarbeitende)Einhell Germany - IT- und Digital-Strategie (Operational Excellence, digitale Services, smarte Produkte)