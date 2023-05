BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz hält einen deutschen Beitrag zur ukrainischen "Kampfjet-Koalition" für möglich, obwohl Deutschland nicht über die von Kiew bevorzugten Maschinen verfügt. Nationen, die keine F-16 haben, könnten eher am Rande unterstützen, wie bei Infrastruktur oder auch Ausbildung, sagte er dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). Außerdem seien Flugzeuge innerhalb der Nato interoperabel nutzbar, weshalb die Bewaffnung eines deutschen Eurofighters problemlos auf eine F-16 für die Ukraine übertragen werden könne.

Gerhartz bezeichnete es als "eine politische Entscheidung", inwiefern sich Deutschland an der sogenannten "Kampfjet-Koalition" beteiligen will, die am Rande des G7-Gipfeltreffens in Japan öffentlich bekannt geworden war. "Nicht zuletzt aufgrund der schnellen Verfügbarkeit setzt die Ukraine nun auf die F-16 zur besseren Unterstützung ihrer Landstreitkräfte", sagte der Inspekteur der Luftwaffe. "Viele Länder haben ihre Maschinen gerade erst frisch ausgemustert und könnten sie der Ukraine zeitnah liefern."

