"Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023" / Strategien und Prozesse, Waren und Dienstleistungen - Auszeichnung für 69 überzeugend nachhaltige Projekte

Berlin (ots) -Der Nachrichtensender ntv, das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin prämieren heute Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Der "Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte" wird feierlich in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz vergeben (Veröffentlichungshinweise: ntv Startup Magazin, Samstag, 10.06.2023, 10:30 Uhr und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 3-2023, ab 09.06.2023 im Zeitschriftenhandel).Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der sich durch alle Wirtschaftsbereiche zieht und der die Transformation mit antreibt. Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig agieren, zeigen die Preisträger des Awards. 283 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert, 69 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.): "Die auch in diesem Jahr gestiegene Anzahl der Nominierungen belegt die Innovationskraft von Unternehmen - und ihr Interesse an Feedback und qualifizierender Belobigung. Wie mannigfaltig nachhaltiges Engagement sein kann, belegen die nominierten Projekte, die von der Jury in konstruktiven und teils kontroversen Diskussionen bewertet wurden."Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D.: "Der Award will nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen sichtbar machen. Dabei zählt nicht die Größe, sondern der Leuchtturmeffekt: Die hier ausgezeichneten Projekte sollen weitere Unternehmen und Institutionen inspirieren, den Bereich Nachhaltigkeit aktiv anzugehen."Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Gesellschaften. Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz, aber auch soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Je nach Anzahl eingereichter Projekte je Kategorie werden erste Plätze und bis zu zwei weitere Preisträger ausgezeichnet.Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.), Juryvorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende B.A.U.M. e.V.), Nora Sophie Griefahn (Geschäftsführende Vorständin u. Co-Gründerin Cradle to Cradle NGO), Ana-Cristina Grohnert (Vorstandsvorsitzende Charta der Vielfalt e.V.), Dr. Olivia Henke (Vorständin Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima), Sophie Herrmann (Partnerin bei Systemiq), Dr. Christine Lemaitre (Geschäftsführende Vorständin DGNB e.V.), Prof. Dr. Yasmin Olteanu (Berliner Hochschule für Technik, Herausgeberin "Green Startup Monitor"), Prof. Dipl.-Ing. Petra Riegler-Floors (Hochschule Trier), Kerstin Scholtis (Direktorin Steuerung Förderung Inland KfW), Alma Spribille (Vorständin Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V., Geschäftsführerin WEtell, Vorständin Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.), Margret Suckale (Aufsichtsrätin HeidelbergCement, Deutsche Telekom et al.), Franziska von Becker (Principal Consultant hachmeister + partner), Dr. Michael Brüntrup (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik), Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München), Prof. Dr. Holger Hoppe (Technische Hochschule Ingolstadt), Prof. Gernot Klepper Ph.D. (IfW Institut für Weltwirtschaft Kiel), Prof. Dr.-Ing. Frank Opferkuch (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm), Prof. Dr. Jakob Rhyner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Dr. Martin Sonnenschein (Aufsichtsratsvorsitzender Heidelberger Druckmaschinen), Andreas Streubig (Associate Partner Johanssen + Kretschmer, Nachhaltigkeits-Enabler), Kai Wuttke (Geschäftsführer Stakeholder Reporting), Dr. Julian Zuber (Geschäftsführer GermanZero e.V.), Christian Buchholz (Redaktionsleiter DUP UNTERNEHMER) und Jochen Dietrich (Journalist, Experte ntv Wirtschaftsmagazine).PREISTRÄGER "Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023"Bewertungskonzepte1. Platz: Ardex (ARDEX ecobuild TECHNOLOGY) und FairAway Travel (Fair Reisen Skala)Rohstoffe/Beschaffung1. Platz: Strabag (Strabag Circular Construction & Technology Center (C3) Bremen)Weiterer Preisträger: Concular (Urban Mining: Concular & Siemens Real Estate)Produktion1. Platz: Sievert (Rosenau II Trockenmörtelwerk)Weitere Preisträger: hs-Tumbler (Trajektionsmischen - Nachhaltige Produktion von Mischgütern) und Soulproducts (Bruchfestere & leichtere Glastrinkflaschen)Technologie - Umweltschutz1. Platz: Max Wild (Nassmechanische Aufbereitung von Bodenaushub)Weiterer Preisträger: Nehlsen (DOCRED-Verfahren - Deponierung Gewerbeabfall)Technologie - Energie1. Platz: Schmitz Cargobull (Elektrischer Sattelkoffer S.KOe)Projekt - Energie1. Platz: Develey Senf & Feinkost(Photovoltaik-Mitarbeiter-Projekt)Weiterer Preisträger: Schreiner Group (Gasunabhängigkeit durch Geothermie)Projekt - Bau/Architektur1. Platz: Carestone Group (Pflegeimmobilie in Holz-Modulbauweise)Weitere Preisträger: Elbstrand & Mannschaft (Büroräume für die Aquila Capital Holding GmbH) und Hochschule Coburg (Circular Tiny House CTH*1)Produkt - Bau/Architektur1. Platz: Ennogie Deutschland (Ennogie-Solardach)Produkt - Haushalt/Drogerie1. Platz: WingGuard | Luoro (Paperdent® Zahnpflegeprodukte aus Papier)Weitere Preisträger: Imnuu Innovation (imnuu Waschstreifen) und Waschies (waschies - recycelte Wattepads)Produkt - Lebensmittel1. Platz: Aldi Süd (Afrika Bio Cashew Kerne - Naturbelassen von der Côte d'Ivoire) und Junge Die Bäckerei (BrotRetter Überraschungstüten)Produkt - Mobilität/Logistik1. Platz: Leonhard Weiss (Systemlösung zur E-Mobilitätseinführung) und SBRS (Ladung von E-LKW auf 14 Containerterminals)Produkt - Textilien/Bekleidung1. Platz: MAC Mode (CIRCULAR NETTLE by MAC Jeans - Zirkulare Brennnessel-Denim)Weitere Preisträger: MOOT Upcycling (MOOT - Upcycling Concept Store) und NUVI Releaf (NUVI - the vegan leather engineered for circularity)Produkt - Recycling1. Platz: Schleich (Langlebiges Spielzeug trifft auf C2C®)Recyclingkonzept1. Platz Foom Foom Technologie - Dünger aus organischen AbfällenWeitere Preisträger: Audi (Audi Act4Impact - Glass Loop) und ZF Friedrichshafen (ZF Bielefeld - Vision: Ein Standort ohne Abfall)Verpackungslösung1. Platz: Otto Cosmetic (Nachhaltige Verpackungen für Tensidprodukte) und STI Group (Circular Innovation)Weiterer Preisträger: HAVI (Bundesweites Mehrwegverpackungssystem für Systemgastronomie)Versand & Retouren-Konzepte1. Platz: EM-Chiemgau Christoph Fischer (Klima-positiver Versand)Dienstleistung - Beratung1. Platz: Uhlmann Pac-Systeme (Sustainable Pharma Packaging - NOW.)Dienstleistung - Gastronomie/Event1. Platz: Käfer Feinkost (Restaurant Green Beetle)Weiterer Preisträger: Lehrieder Catering-Party-Service (Lehrieder naturliebe Küche)Dienstleistung - Finanzen1. Platz: Mobilize Financial Services / RCI Banque (Mobilize Pay Card)Weitere Preisträger: ESG Screen17 (Sustainability Drivers Framework) und Investify (Neue Maßstäbe für nachhaltige Geldanlage)Dienstleistung - Logistik1. Platz: CityLog (Die Stadtlieferanten) und Onomotion (GreenLog Solution von ONOMOTION und MEWA)Dienstleistung - Mobilität1. Platz: Neue Effizienz (Mobilstationen im Quartier)Weitere Preisträger: DC Connected Car (Schutzbrief 4.0) und Deer (deer e-Carsharing: Mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen)Dienstleistung - Vorsorge1. Platz: Hallesche Krankenversicherung (FEELcare - betriebliche Pflegelösung)Lieferkette - Landwirtschaft1. Platz: Andechser Molkerei Scheitz (Initiative "KlimaBauer")Weiterer Preisträger: Klim (Lieferkettentransformationen in der Lebensmittelbranche durch Regenerative Landwirtschaft)Lieferkette - Onlineplattform1. Platz: Systain Consulting (scope3analyzer)Weitere Preisträger: Neosfer (Impact Solutions Plattform) und The Climate Choice (Climate Intelligence Platform)Onlineplattform - Marktplatz/Information1. Platz: Fairkehr (Anderswo - Plattform für nachhaltiges Reisen)Weitere Preisträger: Homee (stromee - nachhaltiges und ganzheitliches Energieleben) und Treedom (Treedom - Let's green the planet!)Chancengleichheit1. Platz: Africa GreenTec (Elektrifizierung der Gemeinde Mahavelona)Weiterer Preisträger: Soulproducts (WASH'n'soul)Strategie - große Unternehmen1. Platz: Lucky Bike.de (Lucky World)Weiterer Preisträger: Commerzbank (ESG-Rahmenwerk der Commerzbank)Strategie - kleine und mittlere Unternehmen1. Platz: Interface Deutschland (Mission Climate Take Back(TM))Weiterer Preisträger: Billerbeck Betten-Union (CO2-neutral nach DIN ISO 14001)Kampagne1. Platz: Deutsche Telekom (Initiative #GegenHassImNetz)Weitere Preisträger: Fashion Revolution Germany (Kampagne für Petition: Good Clothes, Fair Pay) und Industrie- und Handelskammer Fulda (#lichtbewusstsein - ein Prädikat für nachtfreundliche Beleuchtung in Unternehmen)Aufklärung/Bildung1. Platz: Stiftung Viamedica (KLIMARETTER - LEBENSRETTER)Weitere Preisträger: Commerzbank (Umweltpraktikum) und Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg (Bildungsprojekt - Garten³)Gemeinnützige Initiative1. Platz: AXA Konzern (#AXAfürMorgen - Biodiversitätsstrategie) und Zenaga Foundation (Green Schools)Weiterer Preisträger: EOS Group (finlit foundation - mit besserer Finanzkompetenz gegen private Überschuldung)Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / DUP UNTERNEHMERPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell