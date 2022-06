Deutsche verfügen nur über geringe Rücklagen

Nürnberg (ots) -- 40 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger geben an, weniger als 1.000 Euro für unvorhersehbare Situationen zur Verfügung zu habenDa ist noch Luft nach oben: Vier von zehn Deutschen haben weniger als 1.000 Euro als Reserve für unvorhersehbare Ausgaben auf der hohen Kante. Bei jedem Fünften sind es sogar weniger als 500 Euro, die im Fall der Fälle zur Verfügung stehen würden. Dies sind die Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt wurden. Insgesamt gaben neun Prozent an, gar keine Rücklagen für unvorhergesehene Auslagen zu haben. Die Hälfte der Deutschen kennt den zur Verfügung stehenden Betrag ganz genau, während 40 Prozent ihn zumindest ungefähr kennen.Mehrheit der Deutschen hält die Option Kauf auf Raten für sinnvollIm Fall der Fälle eine gute Möglichkeit: Knapp 70 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger finden es sinnvoll, wenn Händlerinnen und Händler die Option Kauf auf Raten anbieten. Damit Kundinnen und Kunden diese Möglichkeit allerdings tatsächlich in Anspruch nehmen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. "Convenience-Aspekte und der Faktor Vertrauen spielen eine immer größere Rolle in unserem Alltagsleben, was sich auch in der Anspruchshaltung gegenüber Finanzdienstleistungen niederschlägt. Beim Kauf auf Raten möchten sich Kundinnen und Kunden heute nicht mehr an starre Zugangskanäle halten, sondern selbst bestimmen, wann, wo und wie sie Leistungen in Anspruch nehmen. Darauf müssen sich Anbieter einstellen", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. Das sehen laut Umfrage 80 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ebenso. Fast genauso viele, 78 Prozent, legen großen Wert darauf, die Höhe der Raten sowie die Laufzeit flexibel anpassen zu können.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Januar 2022 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.131 Personen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren online.Kurzprofil:Die TeamBank AG ist mit dem Ratenkredit easyCredit in Deutschland, bzw. der faire Credit in Österreich und dem medienbruchfreien Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit das Kompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement der Genossenschaftsbanken. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen und Kunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität. "Wir machen es einfach" heißt es bei der TeamBank und symbolisiert die besondere Unternehmenskultur, die die Bank bereits seit vielen Jahren als attraktiven und mehrfach prämierten Arbeitgeber auszeichnet.Pressekontakt:Marc-Olivier WeberT +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38E: presse@teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell