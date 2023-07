Deutsche Wohnen: Der wahre Kurs geht über 26,01 EUR hinaus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Deutsche Wohnen wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +17,37% über dem aktuellen Niveau.

• Am 28.07.2023 hat Deutsche Wohnen eine Kursentwicklung von -0,72% verzeichnet

• Das Kursziel für Deutsche Wohnen beträgt 26,01 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Gestern hat die Aktie von Deutsche Wohnen an der Börse eine negative Entwicklung von -0,72% gezeigt. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage belaufen sich auf eine Woche mit einem Gesamtrückgang in Höhe von -0,81%. Der Markt scheint derzeit also relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten oder nicht ist unklar – ihre Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Deutsche Wohnen liegt aktuell bei 26,01 EUR laut...