Deutsche Wohnen: Potenzial von +33,66% - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,83% erzielt. Gestern stieg der Kurs um weitere +1,09%, was für eine neutrale Stimmung am Markt spricht.

Allerdings zeigt sich eine klare Meinung unter den Bankanalysten: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,01 EUR und somit um +33,66% über dem aktuellen Wert. Von insgesamt elf Analysten empfehlen neun die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest als wertbeständig.

Das Guru-Rating beträgt nun 4,18 nach zuvor ebenfalls 4,18. Obwohl nicht alle Experten einer Meinung sind bezüglich des Potenzials der Aktie bleibt eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +81,82%.

Zusammenfassend ist zu sagen: Bei Deutsche Wohnens Aktie besteht Potential für einen deutlichen Anstieg des Wertes und Mittel- bis Langfristanleger...