Deutsche Wohnen: Potenzial von +24,45% laut Analysten - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche-Wohnen-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Gestern fiel sie um weitere -0,29%. Das zeigt sich auch in der Stimmung der Anleger am Markt, die derzeit relativ pessimistisch scheint.

Allerdings sind viele Bankanalysten anderer Meinung und haben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie festgelegt: Im Durchschnitt beträgt das Ziel 26,01 EUR pro Aktie. Würde sich dieses bestätigen, hätte die Deutsche Wohnen ein Kurspotenzial von bis zu +24,45% zu bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung angesichts des schwachen Trends der vergangenen Tage.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktien von Deutsche Wohnen. Drei weitere bezeichnen sie als kaufenswert aber zurückhaltend optimistisch (“Kauf”). Zwei Experten geben dagegen nur eine...