Deutsche Wohnen: Potenzial von 23,15% laut Analysten - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend aufgewiesen und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,57% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist folglich optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 26,01 EUR laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +23,15%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

4 Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 als Kauf mit optimistischer aber nicht euphorischer Haltung. Nur zwei Experten haben eine neutrale Bewertung “halten” vergeben.

Im Guru-Rating hat sich keine Veränderung ergeben – es liegt weiterhin bei einem Wert von 4,18.