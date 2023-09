Deutsche Wohnen: Potenzial für Kursanstieg um 10,68% auf 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen hat in der letzten Woche an Wert gewonnen. Gestern konnte sie sich um +3,07% am Finanzmarkt verbessern und verzeichnete damit einen Anstieg von insgesamt +9,30% in den vergangenen fünf Handelstagen. Diese positive Entwicklung hat auch die Aufmerksamkeit der Analysten geweckt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel von Deutsche Wohnen liegt bei 26,01 EUR. Wenn diese Vorhersage zutrifft, können Investoren mit einem potentiellen Kursanstieg von +10,68 % rechnen.

Von den bewertenden Experten empfehlen drei einer stark Kauf zu tätigen und weitere drei eine Kaufempfehlung auszusprechen. Zwei Experten haben eine neutrale Bewertung vergeben.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating für Deutsche Wohnen unverändert bei 4,12. Alles in allem scheint die Meinung der Analystengemeinde eindeutig positiv gestimmt zu...