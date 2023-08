Deutsche Wohnen: Potenzial für Anleger - Kursziel von 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt dabei 26,01 EUR und würde somit ein Kurspotenzial in Höhe von +29,40% eröffnen.

• Am 18.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -2,71%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

• Positive Einschätzung der Analysten mit einem Anteil von +80%

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Deutsche Wohnen einen Verlust in Höhe von -2,71% hinnehmen müssen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf insgesamt -5,63%. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Markt momentan eher pessimistisch gestimmt ist.

Dennoch sehen Bankanalysten ein großes Potenzial für Anleger in der Aktie. Das mittelfristige Kursziel beträgt hierbei 26,01 EUR und könnte somit eine Rendite in Höhe von...