Deutsche Wohnen: Mittelfristiges Kursziel bei 26,01 EUR - Potenzial von +27,63%

Am 24.08.2023 hat Deutsche Wohnen am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,99% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,39%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 26,01 EUR mit einem Kurspotenzial von +27,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen positiven Trends. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Bewertung liegt bei +80%.

Das Guru-Rating bleibt trotzdem unverändert hoch bei 4,10. Konkret bewerten drei Analysten die Aktie als stark kaufenswert und fünf sehen sie als Kauf an. Zwei Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und empfehlen ein Halten der Aktie.