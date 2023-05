Deutsche Wohnen: Kursziel von 26,01 € um -21,95% vom aktuellen Kurs entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Am 2. Mai stieg die Aktie von Deutsche Wohnen um +0,79%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Plus von insgesamt +2,63% führte. Die Marktstimmung ist derzeit optimistisch.

Die Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel bei 26,01 € für Deutsche Wohnen festgelegt. Sollten sie Recht behalten, birgt das aktuelle Investment ein Verlustrisiko in Höhe von -21,95%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht und bewerten die Aktie als Kauf oder Halten.

Vier Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und fünf sehen sie optimistisch als Kauf an. Zwei Experten halten eine neutrale Positionierung für angemessen. Kein einziger Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,18 nach einer vorherigen Bewertung mit dem gleichen Wert.

