Deutsche Wohnen: Kursziel von 26,01 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Deutsche Wohnen eine Kursentwicklung von -0,89%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis jedoch auf +4,39%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und schätzen ein mittelfristiges Kursziel von 26,01 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +16,43% eröffnen.

• Deutsche Wohnen notierte am 24.07.2023 mit einem Minus von -0,89%

• Das Mittelfrist-Kursziel laut Analysten beträgt 26,01 EUR

• Drei Analysten empfehlen die Aktie als starkes Kaufsignal

Dabei gibt es allerdings einige Abweichungen in der Einschätzung der Experten. Während drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal sehen und weitere fünf sie positiv einschätzen aber nicht euphorisch bewerten (“Kauf”),...