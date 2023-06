Deutsche Wohnen: Kursziel von 26,01 EUR - Analysten machen auf Unterbewertung aufmerksam

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen ist laut Meinungen von Experten gegenwärtig nicht adäquat bewertet. Das reale Kursziel belaufe sich bei +20,64% vom momentanen Kursniveau.

• Am 16.06.2023 gab es eine Abnahme im Finanzmarkt für Deutsche Wohnen um -0,19%.

• Das Zielkurs für Deutsche Wohnen hat den Wert von 26,01

• Der Guru-Rating-Wert steigt nunmehr auf 4,18 nach vorherigen 4,18

In der vergangenen Handelswoche zeigte die Deutsche-Wohnen-Aktie ein Plus in Höhe von +1,69%. Diese Entwicklung könnte einen optimistischen Markt vermutlich andeuten.

Ob diese Veränderung am Markt durch Bankanalysteneinschätzungen erwartet wurde? Die Einschätzung zeigt jedenfalls eine unmissverständliche Tendenz.

Im Durchschnitt glaubt man bei Bankanalystenhochrechnungen an ein...