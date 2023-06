Deutsche Wohnen: Kursziel bei 26,01 EUR - Potenzial von +24,33%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Am gestrigen Handelstag fiel der Aktienkurs von Deutsche Wohnen um -3,06%, was zu einem wöchentlichen Verlust von -2,88% führte. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch glauben die Bankanalysten an das mittelfristige Potenzial der Aktie und haben ein Kursziel von 26,01 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potential in Höhe von +24,33%.

Vier Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und fünf sehen sie optimistisch als “Kauf” eingestuft. Zwei Experten befinden sich auf einer neutralen Position mit dem Rating “halten”.

Mit einer positiven Einschätzung des Guru-Ratings wird diese Ansicht bestärkt. Das neue Guru-Rating liegt nun bei 4,18 nach 4,18 im Vergleich zum alten Rating.

Anmerkung: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt...