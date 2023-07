Deutsche Wohnen: Kurspotenzial von +25,65% - Bankanalysten empfehlen Aktie zum Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,01 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial in Höhe von +25,65%. Allerdings herrscht aufgrund einer schwachen Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen eine relativ pessimistische Stimmung am Markt.

Am gestrigen Tag verlor die Aktie erneut an Wert (-1,33 %) und summierte sich so auf einen Verlust von -6,42 % für die vergangene Handelswoche. Dennoch sind 80 % der befragten Analysten optimistisch gestimmt oder empfehlen sogar den Kauf der Aktie.

Drei Experten sehen das Papier als starkes Kaufsignal an, während weitere fünf Analysten es zumindest als kaufenswert betrachten. Zwei weitere haben eine neutrale Position eingenommen und halten die Aktie aktuell.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” blieb...