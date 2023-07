Deutsche Wohnen: Großes Kurspotenzial - Das wahre Kursziel liegt bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen wurde laut Analysten bisher nicht angemessen bewertet. Laut dem durchschnittlichen Kursziel der Bankanalysten liegt das Potenzial für Investoren aktuell bei +22,23%. Der gestrige Handelstag bestätigte den positiven Trend mit einem Anstieg um +0,09%.

• Am 14.07.2023 legte die Aktie von Deutsche Wohnen um +0,09% zu.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,01 EUR.

• Die aktuelle Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von 4,10.

Das positive Ergebnis des gestrigen Tages setzt sich in einer insgesamt guten Handelswoche fort und zeigt eine sehr optimistische Stimmung am Markt an.

Das mittelfristige Kursziel für diese Aktie wird im Durchschnitt der Meinungen aller befragten Analysten mit 26,01 EUR angegeben. Sollten sie damit Recht behalten können Investoren ein großes Potential erzielen...