Deutsche Wohnen: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial von 26,01 EUR

Am gestrigen Tag verbuchte die Aktie der Deutsche Wohnen einen Rückgang am Finanzmarkt von -0,99%. Die vergangenen fünf Handelstage verliefen jedoch positiv mit einem Plus von +4,68%. Die Stimmung bei den Analysten ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Deutsche Wohnen liegt aktuell bei 26,01 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +18,77% im Vergleich zum aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Von den insgesamt zehn befragten Analysten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und weitere fünf setzen auf “Kauf”. Zwei Experteneinschätzungen lauten “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,10.

80% der Analystengemeinde sieht das Unternehmen weiterhin positiv und bestätigt somit eine anhaltend gute...