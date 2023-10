Deutsche Wohnen: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und notiert derzeit bei -1,81%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie bewerten die Aktie als unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 26,01 EUR. Das entspricht einem potentiellen Gewinn von +26,14% für Investoren.

Von insgesamt acht Experten raten drei zum Kauf der Aktie und weitere drei sprechen sich optimistisch dafür aus. Lediglich zwei Analysten empfehlen ein Halten der Anteile.

Damit liegt der Anteil positiver Einschätzungen aktuell bei +75,00%. Auch das Guru-Rating bleibt mit 4,12 stabil.

Eine vielversprechende Prognose also für Anleger in Deutsche Wohnen-Aktien.