Deutsche Wohnen: Analysten sehen Potential von +25,53%

Die Deutsche Wohnen Aktie wird derzeit von vielen Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,01 EUR, was ein Potenzial von +25,53% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet.

• Am 29.08.2023 legte die Deutsche Wohnen um +1,47% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 26,01 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,10

Gestern konnte sich die Deutsche Wohnen am Finanzmarkt erneut positiv entwickeln und einen Zuwachs von +1,47% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte somit ein Plus von insgesamt +2,68% erreicht werden. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Markt momentan relativ optimistisch gestimmt ist.

Aktuell empfehlen drei Bankanalysten die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere fünf geben das Rating “Kauf”. Lediglich zwei Experten bewerten sie mit “halten”. Somit...