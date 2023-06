Deutsche Wohnen: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,00% - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Deutsche Wohnen momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,01 EUR mit einem Potenzial von +27,00%. Die gestrige positive Entwicklung am Finanzmarkt erreichte eine Steigerung um +4,12%, was sich auf insgesamt +9,99% in den vergangenen fünf Handelstagen summierte.

• Deutsche Wohnen verzeichnete am 07.06.2023 eine Steigerung um +4,12%

• Durchschnittliches Rating “Kauf” und Guru-Rating beträgt nun 4,18 nach 4,18

• Positive Einschätzung der Analysten mit einer Optimisten-Quote von+81.82%

Laut aktuellen Berichten teilen allerdings nicht alle Analysten diese Einschätzung der positiven Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktie. Während vier Experten die Aktie als stark Kaufempfehlung bewerten und fünf weitere das Rating “Kauf” vergeben haben sind zwei weitere...