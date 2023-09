Deutsche Wohnen: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 26,01 EUR - ein Plus von +24,45%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie der Deutsche Wohnen wird momentan nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 26,01 EUR – was einem Potenzial von +24,45% entspricht.

• Am 11.09.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,29%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +75%

Am gestrigen Handelstag lag das Ergebnis des Unternehmens an den Finanzmärkten mit einer Abnahme um -0,29% hinter den Erwartungen zurück und summierte damit die Verluste der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt -2,34%. Die Stimmung am Markt scheint also eher pessimistisch zu sein.

Wie aber bewerten Bankanalysten diese Entwicklung? Momentan beträgt das mittelfristige Kursziel für Deutsche Wohnen laut dem Durchschnitt aller Bewertungen genau 26,01 EUR. Damit würde sich Investoren...