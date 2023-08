Deutsche Wohnen: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag +0,99% zugelegt. Insgesamt ergibt sich damit eine Wochenperformance von +1,39%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Deutsche Wohnen liegt bei 26,01 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +27,63%, sollte das Kursziel erreicht werden. Drei Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere fünf bewerten sie als kaufenswert. Zwei Experten haben sich neutral positioniert und geben ein “halten” Rating ab.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,10 die positive Einschätzung der Analystengemeinschaft.