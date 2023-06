Deutsche Wohnen: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die letzten fünf Handelstage an der Börse lassen Deutsche Wohnen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Aktie konnte ein Plus von +6,33% verzeichnen und erzielte gestern eine Tagesperformance von +2,54%.

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche-Wohnen-Aktie liegt aktuell bei 26,01 EUR. Bankanalysten sehen hierbei ein potenzielles Kurswachstum von +23,86% im Vergleich zum aktuellen Stand. Besonders positiv bewerten vier Experten das Papier als starken Kauf und weitere fünf Analysten tendieren dazu. Zwei Bewerter stufen das Wertpapier als “Halten” ein.

Insgesamt zeigen sich damit 81,82% der Analytiker noch immer optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des Immobilienunternehmens aus Berlin.

Als Trend-Indikator kann zudem das Guru-Rating herangezogen werden. Dieses wurde kürzlich auf 4,18 angehoben (vorher:...