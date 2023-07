Deutsche Wohnen: Analysten erwarten ein Kursziel von 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen entwickelt sich aufgrund der aktuellen Einschätzung der Analysten nicht wie erwartet. Das wahre Kursziel liegt bei einer Entfernung vom aktuellen Wert um +15,39%.

• Am 21.07.2023 sank die Aktie um -0,44%.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,01 EUR.

• Die Guru-Bewertung bleibt bei 4,10.

Am letzten Handelstag fiel die Aktie von Deutsche Wohnen am Finanzmarkt um -0,44%. Da es in den vergangenen fünf Handelswochen jedoch zu einem Anstieg von +7,23% gekommen ist und der Markt momentan relativ optimistisch erscheint.

Ob diese Entwicklung auch im Sinne der Bankanalysten war? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Deutsche Wohnen-Aktie liegt bei 26,01 EUR.

Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das Unternehmen eine positive Entwicklung erfahren...