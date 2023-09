Deutsche Wohnen: Aktienkurs Potenzial von +10,21% - Kursziel bei 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Am gestrigen Dienstag legte die Deutsche Wohnen am Finanzmarkt um +0,43% zu. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie sich sogar um +9,26% steigern. Analysten gehen davon aus, dass der aktuelle Aktienkurs der Deutschen Wohnen noch nicht korrekt bewertet ist und das wahre Kursziel etwa bei 26,01 EUR liegt.

• Die Deutsche Wohnen stieg am 21.09.2023 um +0,43%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,01 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

Das Guru-Rating für Deutsche Wohnen verbleibt dabei weiterhin stabil mit einem Wert von 4,12.

Von insgesamt acht Bankanalysteneinschätzungen sind drei Experten optimistisch und bewerten die Aktie als einen starken Kauf – während weitere drei Analysten ebenfalls optimistisch bleiben und ein “Kauf” Rating vergeben.

Zwei weitere Experteneinschätzungen liegen neutral vor und...