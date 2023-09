Deutsche Wohnen: Aktie wird von Analysten als unterbewertet betrachtet - Kursziel auf 26,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance von -2,34% verzeichnet. Gestern betrug die Kursentwicklung des Unternehmens am Finanzmarkt -0,29%, was die aktuelle pessimistische Stimmung widerspiegelt.

Dennoch sagt der Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Deutsche Wohnen bei 26,01 EUR voraus. Dies würde Investoren einen potentiellen Zuwachs um +24,45% bieten. Von insgesamt acht Analysteneinschätzungen gibt es drei Kaufempfehlungen und weitere drei optimistisch eingestufte Empfehlungen mit Rating “Kauf”. Die restlichen zwei Experteneinschätzungen sind neutral gehalten.

Das positive Bild erhält durch das unveränderte Guru-Rating von 4,12 zusätzlich Bestätigung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Derzeitige Analyse zeigt eine konsistente...