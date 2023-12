Deutsche Wohnen Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen wird derzeit positiv eingeschätzt, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 20,8 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 23,3 EUR liegt, was einer Überbewertung um +12,02 Prozent entspricht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 21,3 EUR eine Abweichung von +9,39 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,06 und der RSI25 bei 35,39, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln ebenfalls eine überwiegend positive Stimmung wider, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Deutsche Wohnen angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutsche Wohnen auf Basis der technischen Analyse sowie der Anlegerstimmung und des Sentiments eine neutrale bis positive Bewertung erhält.