Deutsche Wohnen Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Deutsche Wohnen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt (GD200) von 20,91 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 23,94 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +14,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 21,7 EUR liegt über dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +10,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Deutsche Wohnen-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder positiv noch negativ, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet und eine positive Änderung der Stimmung festzustellen ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Deutsche Wohnen-Aktie einen Wert von 23,33 für den RSI7 und 29,65 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.