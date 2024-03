Deutsche Wohnen Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um die Deutsche Wohnen-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen der Anleger zeigten im vergangenen Monat keine klare Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) ergibt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 54,55 Punkten weist auf eine neutrale Positionierung der Aktie hin, während der 25-Tage-RSI von 76,69 Punkten zeigt, dass die Aktie überkauft ist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt die Aktie mit einem Wert von 21,34 EUR deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem schlechten Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, Diskussionen und technischen Indikatoren ein schlechtes Rating für die Deutsche Wohnen-Aktie. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.