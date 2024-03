Deutsche Wohnen Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt. Er dient daher als zuverlässiger Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Aktuell weist der RSI der Deutschen Wohnen-Aktie über die letzten 7 Tage einen Wert von 60 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim 25-Tage-RSI, der mit einem Wert von 69,93 ebenfalls auf Neutral steht. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung für Deutsche Wohnen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Deutsche Wohnen-Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf mittlerem Niveau liegen. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine neutrale Einstufung hin, während die positive Änderung der Stimmungsrate zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Deutsche Wohnen in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Deutsche Wohnen-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen überwiegend mit den negativen Themen rund um das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Wohnen-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 21,34 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 19,34 EUR, was einer Abweichung von -9,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Deutsche Wohnen-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine eher zurückhaltende Gesamtbewertung.