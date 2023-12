Deutsche Wohnen Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Deutschen Wohnen wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 23,33 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Wohnen-Aktie überverkauft ist und deshalb ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,65 an, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Deutsche Wohnen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutschen Wohnen verläuft derzeit bei 20,91 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 23,94 EUR aus dem Handel ging. Dies ergibt einen Abstand von +14,49 Prozent, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 21,7 EUR angenommen, was einer Differenz von +10,32 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Deutsche Wohnen-Aktie bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Deutsche Wohnen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Trotz überwiegend negativer Themen in den vergangenen Tagen, erlaubt die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Das Stimmungsbild bei Deutsche Wohnen hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was darauf zurückzuführen ist, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu positiven Themen zeigt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, wodurch Deutsche Wohnen für diese Stufe insgesamt ein "Gut" erhält.