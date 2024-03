Deutsche Wohnen Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Kurs liegt 12,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage und 15,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung, mit einem RSI7-Wert von 84,87 und einem RSI25-Wert von 74. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für die Deutsche Wohnen Aktie. Trotz einer erhöhten Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien, wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.