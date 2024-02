Deutsche Wohnen Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Deutsche Wohnen in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Deutsche Wohnen diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Deutsche Wohnen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Deutsche Wohnen derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 21,35 EUR, womit der Kurs der Aktie um -7,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,04 EUR, was einer Abweichung von -10,66 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (70,21 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (70,14 Punkte) deuten darauf hin, dass Deutsche Wohnen momentan überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.