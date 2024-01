Deutsche Wohnen Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Deutsche Wohnen. Die Diskussionen bewegen sich weder übermäßig positiv noch negativ, und die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der Deutschen Wohnen-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,99 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 22,68 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,05 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+3,23 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,42 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 (43,44) keine überkaufte oder überverkaufte Situation und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung für Deutsche Wohnen in diesem Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zu Deutsche Wohnen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass Deutsche Wohnen derzeit sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht gemischte Bewertungen erhält, wobei das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.