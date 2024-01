Deutsche Wohnen Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 21,27 EUR, während der Aktienkurs mit 21,78 EUR um +2,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 22,39 EUR, was einer Abweichung von -2,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Deutsche Wohnen in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett unbeachtet bleibt. Insgesamt ergibt sich daraus ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Deutsche Wohnen liegt bei 42,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein überwiegend positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Deutsche Wohnen wider. Die meisten Kommentare und Meinungen der letzten beiden Wochen waren positiv, ebenso wie die Themen, die rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.