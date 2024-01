Deutsche Wohnen Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie der Deutschen Wohnen intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurde weder positiv noch negativ stark über die Deutsche Wohnen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Deutschen Wohnen als neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Wohnen-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,33 und ein RSI25-Wert von 29,65, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deutschen Wohnen-Aktie um 14,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was als gut bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 10,32 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls als gut eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Netz positiv sind, was zu einer guten Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine neutrale bis gute Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse für die Deutsche Wohnen-Aktie.