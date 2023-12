Deutsche Wohnen Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Deutsche Wohnen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 34. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,78 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt waren. Es gab drei positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Deutsche Wohnen daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Deutsche Wohnen durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Wohnen auf 20,87 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,7 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 21,55 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +9,98 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.