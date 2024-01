Deutsche Wohnen Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich Anleger in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Wohnen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen haben einen Einfluss auf die Aktienbewertung. Für Deutsche Wohnen wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Deutsche Wohnen zeigt aktuell einen Wert von 81,93, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die charttechnische Bewertung weist der aktuelle Kurs der Deutsche Wohnen von 21,7 EUR eine Entfernung von +2,26 Prozent vom GD200 (21,22 EUR) auf, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 22,34 EUR, was zu einem Abstand von -2,86 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.