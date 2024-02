Deutsche Wohnen Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Deutsche Wohnen wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb das Signal als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments beruht auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Deutsche Wohnen diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen. An nur zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Deutsche Wohnen zeigt eine Ausprägung von 22,99, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 56,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Deutsche Wohnen derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 21,29 EUR, während der Kurs der Aktie (22,56 EUR) um +5,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,44 EUR, was einer Abweichung von +0,53 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".