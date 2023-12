Deutsche Wohnen Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie wurde kürzlich eingehend analysiert, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu bewerten. Bei der technischen Analyse ergab sich eine Abweichung von +6,45 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (20,78 EUR) und dem aktuellen Kurs (22,12 EUR). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine weitere Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab einen Wert von 21,15 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deutsche Wohnen-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet. Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutsche Wohnen-Aktie wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität der Deutsche Wohnen-Aktie im Netz üblich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zur Bewertung, ob die Deutsche Wohnen-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 61, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,58), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Deutsche Wohnen-Aktie.