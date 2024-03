Deutsche Wohnen Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Derzeitige Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung gegenüber Deutsche Wohnen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ ist. An drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Wohnen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 21,34 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,98 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -11,06 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,96 EUR) liegt mit einem Unterschied von -9,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Deutsche Wohnen-Aktie damit auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität lässt auf eine neutrale Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat schließen. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger Aufmerksamkeit für das Unternehmen aufbrachten. Somit erhält die Deutsche Wohnen-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Deutsche Wohnen weist darauf hin, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist (7-Tage-RSI: 54,55 Punkte). Allerdings zeigt der RSI25 einen Stand von 76,69, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Deutsche Wohnen-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem RSI.