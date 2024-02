Deutsche Wohnen Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Deutsche Wohnen war in den letzten Tagen laut einer Analyse neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Wohnen daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 19,74 EUR inzwischen -10,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -7,5 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Deutsche Wohnen zeigt eine Ausprägung von 78,13, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen der Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für Deutsche Wohnen führt.

Insgesamt erhält Deutsche Wohnen aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung und eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht, während die Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung "Neutral" ist.