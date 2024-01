Deutsche Wohnen Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt waren. Es herrschte eine allgemein pessimistische Haltung mit vier positiven und fünf negativen Tagen, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Deutsche Wohnen daher eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ergab, dass die Deutsche Wohnen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Deutsche Wohnen derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,17 EUR, während der Kurs der Aktie (22,2 EUR) um +4,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 22,35 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,67 Prozent entspricht, und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" in diesem Punkt der Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Deutsche Wohnen in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.