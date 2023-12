Deutsche Wohnen Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Deutsche Wohnen war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab zwei Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten die Anleger vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten. Insgesamt erhält Deutsche Wohnen basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Wohnen-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 18. Dies zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 37,43. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage ist Deutsche Wohnen auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Deutsche Wohnen.

Die Anzahl negativer Kommentare über Deutsche Wohnen in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen zugenommen, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Zudem wird deutlich, dass über Deutsche Wohnen weniger diskutiert wurde als normal und auch die Aufmerksamkeit der Anleger abgenommen hat. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutschen Wohnen verläuft derzeit bei 20,85 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 23,38 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,13 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat der GD50 derzeit ein Niveau von 21,49 EUR angenommen, was für die Deutsche Wohnen-Aktie eine aktuelle Differenz von +8,79 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Gesamtbefund für Deutsche Wohnen.