Deutsche Wohnen Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength-Index, ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, zeigt an, dass die Deutsche Wohnen Aktie derzeit überkauft ist. Der RSI-Wert liegt bei 80,79, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein überkaufter Wert von 72, was erneut als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Deutsche Wohnen Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den negativen Themen, die die Diskussionen beherrscht haben, führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Deutsche Wohnen-Aktie der letzten 200 Handelstage 15,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 11,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.