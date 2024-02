Deutsche Wohnen Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Deutsche Wohnen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Deutsche Wohnen überkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark, und Deutsche Wohnen wird hier weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Deutsche Wohnen-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes bezüglich Deutsche Wohnen konnte in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Gut" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Deutsche Wohnen daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Deutsche Wohnen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Deutsche Wohnen bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Deutsche Wohnen-Aktie ein Durchschnitt von 21,34 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20 EUR (-6,28 Prozent Unterschied), was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (22,32 EUR) liegt derzeit unter dem letzten Schlusskurs (-10,39 Prozent), weshalb die Deutsche Wohnen-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Deutsche Wohnen somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

