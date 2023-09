Deutsche Wohnen: Aktie mit Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Aktie von Deutsche Wohnen ist nach Meinung der Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Immobiliengesellschaft liegt bei 26,01 EUR, was einem Potenzial von +9,29% entspricht.

• Am 25.09.2023 stieg die Deutsche-Wohnen-Aktie um +1,36%

• Analysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 26,01 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,12

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich das Papier um insgesamt +4,57% verteuert und auch gestern konnte ein Plus von +1,36% erzielt werden. Die Stimmung am Markt scheint somit aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und einige eine neutrale Haltung einnehmen oder die Aktie nur zum Halten empfehlen (2/8), gibt es immer noch mehr Kaufempfehlungen (6/8). Laut dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” verbleibt...